Son dakika: Bugün yasak var mı? 25 Ocak Pazartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Bakanlık duyurdu
Son dakika... Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında, Türkiye'de uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının sekizincisi gerçekleştirildi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar bugün yasak olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Peki, bugün yasak var mı? 25 Ocak Pazartesi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...
Son dakika... Bugün yasak var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri titizlikle yürütülüyor. Salgının önüne geçmek için uygulanan kısıtlamaların ne zaman biteceği merak edilirken, bugün sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, bugün yasak var mı? 25 Ocak Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
BUGÜN YASAK VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ikinci bir duyuruya kadar kısıtlamalar devam edecek. Buna göre, hafta içi saat 21.00'de uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte hafta sonu kesintisiz yapılan sokağa çıkma yasağı yeni karar alınıncaya kadar uygulanacak.
HAFTA SONU YASAĞI SAAT KAÇTA?
Bu hafta dokuzuncusu gerçekleştirilecek hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı 29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak ve 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
ÇİN'DEN SİPARİŞ EDİLEN KOVİD-19 AŞILARININ İKİNCİ PARTİSİNİ TAŞIYAN UÇAK TÜRKİYE'YE GELDİ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.
Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.
24 Ocak Pazar günü tablosuna göre, son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 684 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 497 bin 84'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, vefat sayısı 25 bin 73, ağır hasta sayısı 1905 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.