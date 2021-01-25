Son dakika: Bugün yasak var mı? 25 Ocak Pazartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Bakanlık duyurdu

Son dakika... Bugün yasak var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri titizlikle yürütülüyor. Salgının önüne geçmek için uygulanan kısıtlamaların ne zaman biteceği merak edilirken, bugün sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, bugün yasak var mı? 25 Ocak Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BUGÜN YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ikinci bir duyuruya kadar kısıtlamalar devam edecek. Buna göre, hafta içi saat 21.00'de uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte hafta sonu kesintisiz yapılan sokağa çıkma yasağı yeni karar alınıncaya kadar uygulanacak.

HAFTA SONU YASAĞI SAAT KAÇTA?

Bu hafta dokuzuncusu gerçekleştirilecek hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı 29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak ve 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.