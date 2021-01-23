Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sağlık Bakanlığı'na 16 bin personel alınacak! 2021 kadro dağılımı ve şartlar nedir? Tercih kılavuzu... Son dakika: Sağlık Bakanlığı'na 16 bin personel alınacak! 2021 kadro dağılımı ve şartlar nedir? Tercih kılavuzu... Son dakika... Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ne zaman? Uzman doktor, ebe, sağlık memuru, hemşire, diyetisyen, sağlık teknisyeni gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplam 16 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağının duyurulmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Tercih kılavuzunu bekleyen adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021 kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 23.01.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 16:25
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'na 16 bin personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, tercihlerin başlayacağı tarihi merak ediyor. Sağlık mezunu adayların heyecanla beklediği atama tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şimdi ise gözler ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021 kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK BAKANLIĞI 16 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz ile birlikte tercih ve atama takvimi belli olacak. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni alacak..
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Sağlık Bakanlığı'na 2021 yılında 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.
BAŞVURU ŞARTLARI NASIL OLACAK?
2021 yılında gerçekleştirilecek 16 bin personel alımının şartları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen 12 bin sağlık çalışanı alımında şartlar şu şekilde uygulanmıştı: