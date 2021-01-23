Son dakika: Sağlık Bakanlığı'na 16 bin personel alınacak! 2021 kadro dağılımı ve şartlar nedir? Tercih kılavuzu...

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ne zaman? Uzman doktor, ebe, sağlık memuru, hemşire, diyetisyen, sağlık teknisyeni gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplam 16 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağının duyurulmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Tercih kılavuzunu bekleyen adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021 kadro dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.01.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 16:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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