Zor şartlarda yaşam mücadelesi: İdlib'de 1 milyon çocuk tehdit altında!

YARDIM ELİ TÜRKİYE'DEN

İdlib'de etkili olan yağış yüzünden bazı ailelerin çadırları kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 50 bin çadır ve yatak su altında kaldığı için günlerdir büyük zorluk çekiliyor. Çadır kamplarda yaşayan siviller, barınma, beslenme ve ısınma anlamında büyük sıkıntıda. Bölgede çalışan Türk STK'lar tüm güçleriyle zor durumda kalan sivillere yardım etmeye çalışıyor. Türk Kızılayı ekipleri barınma alanlarına yeni çadırlar kurarken Türkiye Diyanet Vakfı da çadır kamplara kömür, gıda ve sağlık anlamında çalışma yürütüyor. Sadakataşı Derneği de İdlib bölgesinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan ailelere, kışlık kıyafet ve battaniye ile çocuk paketi ve gıda yardımı ulaştırdı.

Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren İdliblilere Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar da ücretsiz sağlık kontrolleri gerçekleştiriyor. Çadır kamplarda bulunan ve sağlık hizmetlerinden yararlanamayan özellikle çocuklar ve kadınlar sağlık taramalarından geçiriliyor.