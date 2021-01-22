22 Ocak 2021, Cuma
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Zor şartlarda yaşam mücadelesi: İdlib'de 1 milyon çocuk tehdit altında!

ordusunun saldırılarından kaçıp sınırındaki güvenli bölgelere sığınan siviller, yaşam mücadelesi veriyor. ’de her 10 çocuktan 6’sı yetersiz beslenmeden kaynaklı ishal ya da tifo gibi hastalıkların tehdidi altında. Önlem alınmazsa 1 milyon çocuk salgından etkilenebilir.Bölgede çalışan Türk STK'lar tüm güçleriyle zor durumda kalan sivillere yardım etmeye çalışıyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.01.2021
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Zor şartlarda yaşam mücadelesi: İdlib'de 1 milyon çocuk tehdit altında!

ordusunun saldırılarından kaçıp sınırındaki güvenli bölgelere sığınan siviller, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede bu kez etkisini gösteren kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı daha da zorlaştırdı. Bölgedeki çadır kamplarda bulunan yaklaşık 1 milyon çocuk, temiz içme suyuna ulaşamıyor. Yetersiz beslenme yüzünden sınır hattında ishal ve tifo gibi salgın hastalıkların tehdidi altındalar. Bölgede çalışan gönüllü Türk doktorlar her 10 çocuktan 6'sının ishal olduğunu söyledi.

YARDIM ELİ TÜRKİYE'DEN
'de etkili olan yağış yüzünden bazı ailelerin çadırları kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 50 bin çadır ve yatak su altında kaldığı için günlerdir büyük zorluk çekiliyor. Çadır kamplarda yaşayan siviller, barınma, beslenme ve ısınma anlamında büyük sıkıntıda. Bölgede çalışan Türk STK'lar tüm güçleriyle zor durumda kalan sivillere yardım etmeye çalışıyor. ekipleri barınma alanlarına yeni çadırlar kurarken da çadır kamplara kömür, gıda ve sağlık anlamında çalışma yürütüyor. de İdlib bölgesinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan ailelere, kışlık kıyafet ve battaniye ile çocuk paketi ve gıda yardımı ulaştırdı.

Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren İdliblilere Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar da ücretsiz sağlık kontrolleri gerçekleştiriyor. Çadır kamplarda bulunan ve sağlık hizmetlerinden yararlanamayan özellikle çocuklar ve kadınlar sağlık taramalarından geçiriliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı'na ait kamplarda gönüllü olarak çalışan Göz Doktoru , "Şifai Alem Derneği olarak İdlib'deki çocuklara ve kadınlara ve ihtiyaç sahibi herkese yardımcı olmak için gönüllü olarak geldim. Yetim çocuk kampındayız, burada daha önce hiç göz taraması yapılmamış. Müslüman kardeşlerimiz burada çok zor durumda yaşıyor. Buradan görmek ve yardım etmek için gönüllü oldum" diye konuştu. Bölgede çalışan doktorlar, yetersiz beslenme ve temiz içme suyu sıkıntısı yüzünden çocuklar arasında tifo ve ıslah salgını olduğunu eğer önlem alınmazsa 1 milyon çocuğun etkileneceğini söyledi.

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