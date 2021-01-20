20 Ocak 2021, Çarşamba
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Türk askeri Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Türk askeri, bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda yardımında bulundu. Paylaşımda askerlerin çocuklara ve bölge halkına yardım dağıtmasına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Türk askeri Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bahar Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda yardımında bulunan kahraman Mehmetçik, hiçbir korkunun barınamadığı tertemiz kalbiyle ümitleri yeşertmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda askerlerin çocuklara ve bölge halkına yardım dağıtmasına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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