İlk ve ortaokul öğrencilerinin karnelerinin hayırlı olmasını dileyen Selçuk, "Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin tatilde güzel bir dinlenme dönemi yaşamalarını temenni ediyorum. Bizler bu dönemde de birbirimizle irtibatı kesmeyeceğiz. Buradan tüm çocuklarımıza sevgilerimi, öğretmenlerimize, velilerimize teşekkürlerimi özellikle iletiyorum" diye konuştu.

BİRLİKTE 23 GÜN'DE NELER VAR

"Birlikte 23 Gün" tatil etkinlikleri içeriğinde öğrencilerin harf, sayı, renk gibi farklı kavramlara farklı açıdan bakmalarını sağlayan "Resfebe" bölümü; Türk ve dünya bilimi ve sanatı alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan şahsiyetlerin tanıtıldığı "Kim O" bölümü; bulmaca, sudoku, oyun, günün deneyi ve öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimi için hikâye tamamlama etkinliklerinin bulunduğu bölümler yer alıyor. "Birlikte 23 Gün" tatil etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin tatil süreçlerini eğitim öğretim çerçevesinde planlamayı hedefleyerek öğrencilerin süreç içinde derslere olan tutum ve davranışlarındaki olumlu ivmenin süreklilik arz etmesi için sunuldu. "Birlikte 23 Gün" etkinlikleri takvimi http://birlikte23gun.meb.gov.tr/index2.html adresinde erişime açıldı.