Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması! Bir ülkeye daha yasak geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Brezilya ile uçuşların karşılıklı olarak durdurulduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI

"Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir."

Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 22, 2021