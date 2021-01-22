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FETÖ şüphelileri KKTC’den Türkiye'ye getirildi

İHA
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Giriş: 22.01.2021 19:53
Güncelleme:22.01.2021 19:53
Son dkaika haberleri... FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında KKTC’de gözaltına alınan 6 muvazzaf asker uçakla İstanbul’a getirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 60 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınan 6 muvazzaf asker uçakla İstanbul'a gönderildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolü için Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından getirildikleri İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliye Ek Hizmet Binası'nda SEGBİS sistemiyle ifade verme işlemleri sürüyor.

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