Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni koronavirüs genelgesi! Kısıtlama ne zaman sona erecek? Kimler muaf olacak?
İçişleri Bakanlığı saat 21.00 itibariyle uygulamaya başlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişin yeni bir genelge yayınladı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aralık ayının ilk hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulanacak. Kısıtlama saat 21.00 itibariyle başlayacak. Öte yandan kısıtlama öncesi İstanbul gibi büyükşehirlerde trafik yoğunluğu gözlendi. Peki kısıtlama süresinde nereler açık olacak? Kısıtlamadan kimler muaf olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...
İçişleri Bakanlığı bu akşam başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bir genelge yayınlayarak vatandaşları bilgilendirdi.
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI
NE ZAMAN SONA ERECEK?
Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.
TÜM TEDBİRLER ALINMIŞTIR
Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
NERELER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
RESTORANLAR VE GEL AL HİZMETİ KAÇA KADAR SÜRECEK?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
ONLINE ALIŞVERİŞLER TESLİM EDİLECEK Mİ?
Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
YAYAN NERELERE GİDİLEBİLİR?
Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.
YOĞUNLUK UYARISI
Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.
21'DE EVLERDE OLALIM
Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.