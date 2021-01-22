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Sağlık Bakanlığı 22 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

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Giriş: 22.01.2021 19:10
Güncelleme:22.01.2021 19:16
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 22 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 22 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı 21 Ocak 2021e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiyede korona virüsten kaç kişi öldü? SAĞLIK BAKANLIĞI 21 OCAK 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONA VİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Son dakika: ABD’de Covid-19dan ölenlerin sayısı 420.318’e yükseldi | 22 Ocak 2021 ABD koronavirüs son durum SON DAKİKA: ABD'DE COVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 420.318'E YÜKSELDİ | 22 OCAK 2021 ABD KORONAVİRÜS SON DURUM

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