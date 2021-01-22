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Sağlık Bakanlığı 22 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 22 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 22 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi.