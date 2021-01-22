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Pfizer ve BioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk Covid-19 aşısı tedariki

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. ve eşi Dr. tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması , Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na () 40 milyon doza yakın yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı tedarik edeceklerini duyurdu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Pfizer ve BioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk Covid-19 aşısı tedariki

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek amacıyla COVAX ile ön satış anlaşması imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği, ihtiyaç sahibi 92 ülkenin aşılara eşit erişimini hedefleyen 'a 40 milyon doza yakın Kovid-19 aşısı tedarik edileceği kaydedildi.

İlk teslimatın bu yılın ilk çeyreğinde yapılmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, COVAX'a kar amacı gütmeyen bir fiyata aşı sağlanacağı aktarıldı.

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