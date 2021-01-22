Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 15 Şubat için yeni açıklama: Telafi programları hazırlıyoruz
15 Şubat'ta okullardan yüz yüze eğitimi kademeli olarak başlatmakta kararlı olduklarını daha önce açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni mesaj var. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA HABERİ | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinin sona ereceği 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlandıklarını bildirdi.
Yarıyıl tatili sonrasındaki planlamaları ile tablet bilgisayar dağıtımlarının geldiği noktaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız."
Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 22, 2021
Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı.
500.000 hedefimize çok yakınız. pic.twitter.com/mYryXCDAJo