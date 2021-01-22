İstanbul’da Seher’i vahşice katleden Ceyhun Çatalca’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

ÇOCUKLARI BIRAKMAYA GİTMİŞLER

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Başsavcılığı, şüpheli Ceyhun Ç. hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede yer alan tanık olarak dinlenen Ahmet Çalış'ın ifadesinde olaydan önce maktul Seher Çatalca'nın kendisini arayayarak 'Ceyhun beni aradı, son kez benimle birlikte olmak istedi. Kapıyı zorluyor, gel bana yardım et.' dediği, sonrasında yine Ahmet Çalış'ı arayarak, eşinin çocukları istediğini ve Ahmet Çalış'a beraber götürmeyi teklif ettiği, sonrasında birlikte Ceyhun Çatalca'nın annesinin evine çocukları bırakmak için gittikleri belirtildi.