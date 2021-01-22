22 Ocak 2021, Cuma
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İstanbul’da Seher’i vahşice katleden Ceyhun Çatalca’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

’da boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi ’yı bıçaklayarak öldüren ’nın Çatalca’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Ceyhun Çatalca, Seher Çatalca’yı nasıl tuzağa düşürdüğü ve defalarca bıçakladığı da ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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'nde yaşanan olayda şüpheli , boşanma aşamasındaki eşi 'nın çocuklarını bırakmaya geldiği sırada kavganın çıktığı ileri sürüldü.

İddiaya göre Çatalca karısının başka biriyle evleneceğini öğrendi ve aralarındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Ceyhun Çatalca eline aldığı bıçakla, tartıştığı Seher Çatalca'ya saldırmaya başladı.

Seher Çatalca'yı defalarca bıçaklayan Ceyhun Çatalca olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Seher Çatalca'yı ise yardım istemek için çıktığı sokakta yere yığıldı. Ağır yaralanan Seher Çatalca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ÇOCUKLARI BIRAKMAYA GİTMİŞLER

Olaya ilişkin , şüpheli . hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede yer alan tanık olarak dinlenen 'ın ifadesinde olaydan önce maktul Seher Çatalca'nın kendisini arayayarak 'Ceyhun beni aradı, son kez benimle birlikte olmak istedi. Kapıyı zorluyor, gel bana yardım et.' dediği, sonrasında yine Ahmet Çalış'ı arayarak, eşinin çocukları istediğini ve Ahmet Çalış'a beraber götürmeyi teklif ettiği, sonrasında birlikte Ceyhun Çatalca'nın annesinin evine çocukları bırakmak için gittikleri belirtildi.

ELİNDEKİ POŞETLERİ BAHANE OLARAK KULLANMIŞ

Düzenlenen iddianamede Seher Çatalca ve Ahmet Çalış'ın çocukları bırakmak için gittiklerinde şüpheli Ceyhun Çatalca'nın kapıda beklediği, sonrasında çocukları götürürken poşetleri taşımak için yardım istediği, Ahmet Çalış'ın yardım edeceği sırada Seher Çatalca'nın 'Sen gelme ben kaynanamı göreceğim.' dediği, sonrasında Ahmet Çalış'ın içeriden sesler duymaya başladığı, sonrasında hızla binaya girip Seher Çatalca'nın yanına çıktığında maktulü bıçaklanmış şekilde bulduğu ve şüpheli Ceyhun Çatalca'nın kaçtığı kaydedildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Ahmet Çalış ve Seher Çatalca'nın 3 aydır gönül ilişkilerinin olduğu, Ceyhun Çatalca'nın bu ilişkiden haberi olmadığı ve olaydan 5 gün önce öğrendiği bildirilen iddianamede, şüpheli Ceyhun Çatalca'nın 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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