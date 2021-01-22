Komandolar kar motoru ile muharebe düzeni eğitimi gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı Türk komandoların kar motoru ile yaptığı eğitim hakkında paylaşım yaptı. Muharebe düzeni eğitimi yapan komandolar için, "Güçlü, Hazır ve Kararlı..." ifadeleri kullanıldı..
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Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 9'uncu Komando Tugay Komutanlığınca kar motoru ile muharebe düzeni eğitimi icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Güçlü, hazır ve kararlı... Kahraman komandolarımız eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan 9'uncu Komando Tugay Komutanlığınca, kar motoru ile muharebe düzeni eğitimi icra edildi." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, eğitim faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.