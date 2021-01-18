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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri TSK kullandığı silahlar | Hangi ordu hangi silahı kullanıyor | ABD'den Türk tabancasına büyük ödül TSK kullandığı silahlar | Hangi ordu hangi silahı kullanıyor | ABD'den Türk tabancasına büyük ödül TSK kullandığı silahlar | Hangi ordu hangi silahı kullanıyor | Türkiye geliştirdiği silahlarla dünyanın en önemli envanterine sahip ülkeleri arasına girdi. Yerli ve milli silahlarıyla adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin bu başarısı ABD'nin de gündeminde. Yüzde yüz yerli tabanca projesi olan SAR 9 serisinin versiyonu SAR 9X, ABD'de 2020 yılının en iyi tabancası seçildi. Türkiye'nin "özgün ve yerli tabancası" olma özelliği taşıyan SAR 9 tabanca serisi, özellikleriyle kendine hayran bırakıyor. Giriş Tarihi: 18.01.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 13:42
ABD'de 2020 yılının en iyi tabancası seçilen SAR 9 tabanca serisi, özellikleriyle dikkat çekti. Silahın işlevi ve etki alanı ABD tarafından büyük ödüle layık görüldü. Yerli tabanca üretimini bir üst lige çıkaran Türkiye'nin bu başarısı, dünyanın gündemine oturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR SAR 9X, SERİ ATIŞLARDA DAHA İYİ GRUPMAN SAĞLIYOR Ödülü kazanan ve Türkiye'nin en seçkin birlikleri tarafından tercih edilen SAR 9X ise düşük atış aksı sayesinde şahlanma kontrolü kolaylığı ile takip eden atışlarda daha iyi grupman sağlanmasına olanak veriyor.
Üç farklı ebatta değiştirilebilir arka sırtlık ve kabza yan kapakları sayesinde kullanıcıya ergonomik tutuş kolaylığı sağlayan SAR 9X, kapak üzerindeki soğutma kanalları sayesinde seri atışlarda namlunun hızlı soğumasına olanak sağlayarak daha iyi grupman imkanı da sunuyor.
Yine tetik emniyeti özelliği ile tetik çekilmedikçe iğneyi bloke ederek silahın ateş almasını engelleyen SAR 9X, kırmızı nokta tetik göstergesi ile mekanizmanın kurulu olduğunu da gösteriyor.
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