TSK kullandığı silahlar | Hangi ordu hangi silahı kullanıyor | ABD'den Türk tabancasına büyük ödül

TSK kullandığı silahlar | Hangi ordu hangi silahı kullanıyor | Türkiye geliştirdiği silahlarla dünyanın en önemli envanterine sahip ülkeleri arasına girdi. Yerli ve milli silahlarıyla adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin bu başarısı ABD'nin de gündeminde. Yüzde yüz yerli tabanca projesi olan SAR 9 serisinin versiyonu SAR 9X, ABD'de 2020 yılının en iyi tabancası seçildi. Türkiye'nin "özgün ve yerli tabancası" olma özelliği taşıyan SAR 9 tabanca serisi, özellikleriyle kendine hayran bırakıyor.

AA Giriş Tarihi: 18.01.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 13:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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