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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı bütün sorulara yanıt verdi! İşte koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler Sağlık Bakanlığı bütün sorulara yanıt verdi! İşte koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler Son dakika haberi... Çin aşısı SinoVac'ın Türkiye'ye gelmesiyle birlikte kitlesel aşılama da başlamış oldu. 20 Ocak 2021 saat 13.15 itibarıyla 995 bin 292 kişi koronavirüs aşısı oldu. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği süreçle ilgili Sağlık Bakanlığı yeni bir açıklama yaparak Kovid-19 aşısına ilişkin tüm merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte Bakanlıktan yanıt verilen o sorular... Giriş Tarihi: 20.01.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 13:21
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uygulanan aşılamaya ilişkin sıkça sorulan sorulara, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sitesinden yanıt verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
En çok merak edilen 36 sorunun yanıtlandığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'na, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
Sitede, aşının hastalığa karşı ne kadar süre koruyacağı, Kovid-19 geçirenler, emzirenler, gebeler ve çocuklara aşı uygulanıp uygulanmayacağı, yan etki görülmesi halinde neler yapılması gerektiği gibi konularda bilgiler yer aldı.
Sitede bulunan sorulardan bazıları ve cevapları şöyle:
KOVİD-19 GEÇİRDİM, YİNE DE AŞI YAPTIRMALI MIYIM?
"Kovid-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha Kovid-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir."
İNAKTİF KOVİD-19 AŞISI OLDUKTAN SONRA HASTALIĞA KARŞI NE KADAR SÜRE KORUNACAĞIM?
"Klinik çalışmalarda, inaktif Kovid-19 aşılarının hastalığa karşı koruyucu etkisinin yüksek olduğu gösterilmiştir. Kovid-19 aşılarının koruyuculuk süresi henüz bilinmemektedir, bunun için ek araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır."