Sağlık Bakanlığı bütün sorulara yanıt verdi! İşte koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

Son dakika haberi... Çin aşısı SinoVac'ın Türkiye'ye gelmesiyle birlikte kitlesel aşılama da başlamış oldu. 20 Ocak 2021 saat 13.15 itibarıyla 995 bin 292 kişi koronavirüs aşısı oldu. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği süreçle ilgili Sağlık Bakanlığı yeni bir açıklama yaparak Kovid-19 aşısına ilişkin tüm merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte Bakanlıktan yanıt verilen o sorular...

AA Giriş Tarihi: 20.01.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 13:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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