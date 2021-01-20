Son dakika: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren gelişme! Araç muayenede yeni dönem

Peki, taksit söz konusu mu? Kaynaklar, bu aşamada taksit uygulamasının söz konusu olmadığını belirterek, "Bu konuda da bir çalışma yapılıyor. Taksit seçeneğinin de sunulması gündemde" dedi.

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