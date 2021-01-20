Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem! 20 Ocak son depremler! AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Bingöl'de deprem... AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Deprem yerin 12.85 kilometre altında gerçekleşti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 20 Ocak son depremler listesi...
Bingöl'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bingöl'de 3.7 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olarak açıklandı.
Saat 12.27'de yerin 12.85 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER (20 OCAK 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.01.20 12:27:32 39.4293 40.3398 5.0 -.- 3.6 3.8 KABAYEL-YEDISU (BINGOL) İlksel
2021.01.20 12:17:01 39.4457 40.3622 8.7 -.- 2.4 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) REVIZE01 (2021.01.20 12:17:01)
2021.01.20 11:47:56 37.2762 28.2185 0.0 -.- 1.7 -.- BAYIR-(MUGLA) İlksel
2021.01.20 11:37:21 38.4373 39.1400 5.0 -.- 3.2 3.4 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.01.20 11:31:17 36.4200 28.6612 12.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.20 10:48:58 38.1222 27.2143 9.3 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.01.20 10:41:28 35.1425 26.7045 9.5 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.01.20 10:03:14 37.7753 26.8088 7.0 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.20 09:26:45 35.6760 26.8415 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.20 08:47:49 38.1137 27.2323 5.2 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.01.20 08:10:31 37.9370 26.7008 15.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.20 08:05:09 38.2427 38.9442 19.7 -.- 1.5 -.- GOZLUCE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.01.20 07:58:30 37.8842 26.6605 4.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.20 07:24:00 38.7505 43.1407 3.8 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
2021.01.20 07:23:42 37.9555 26.7328 4.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.20 07:22:06 37.9012 26.8900 11.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.20 05:51:12 38.8643 27.2803 7.8 -.- 1.5 -.- ORSELLI-(MANISA) İlksel
2021.01.20 04:00:56 36.7703 27.2202 12.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.01.20 03:49:52 40.3700 30.1063 4.5 -.- 1.9 -.- BORCAK-OSMANELI (BILECIK) İlksel
2021.01.20 02:58:07 40.5535 28.7868 7.8 -.- 1.5 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2021.01.20 02:47:10 37.7622 27.0177 1.3 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.20 02:32:43 36.9112 27.9790 9.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.01.20 01:22:14 39.8337 39.0620 8.8 -.- 2.1 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.01.20 01:09:20 35.6975 26.3363 8.9 -.- 3.4 3.6 AKDENIZ İlksel
2021.01.20 01:04:32 37.8413 26.9757 16.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.20 00:39:31 37.9058 26.9027 5.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel