Bingöl'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bingöl'de 3.7 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olarak açıklandı.

Saat 12.27'de yerin 12.85 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.