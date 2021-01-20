20 Ocak 2021, Çarşamba
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Malatya'da önceden belirlenen adreslere uyuşturucu baskını: 14 gözaltı

'da, polisin düzenlediği  operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 3 bin 400 uyuşturucu hap, 60 gram bonzai, 35 gram esrar, pompalı tüfek ele geçirildi.  Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusuna başlandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Malatya'da önceden belirlenen adreslere uyuşturucu baskını: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 14 kişi gözaltına alındı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Adreslerde yapılan aramada 3 bin 400 uyuşturucu hap, 60 gram bonzai, 35 gram esrar, pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusuna başlandı.

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