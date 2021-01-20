Malatya'da önceden belirlenen adreslere uyuşturucu baskını: 14 gözaltı
Malatya'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 3 bin 400 uyuşturucu hap, 60 gram bonzai, 35 gram esrar, pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusuna başlandı.
GÜNDEM DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 14 kişi gözaltına alındı.