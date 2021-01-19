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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,  Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien görevini devredecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İki ülke ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yapıldı. Büyükelçi Kalın ve O'Brien iki mevkidaş olarak, Türkiye-ABD ilişkilerinde çeşitli sınamalarla karşılaşılan bir dönemde faydalı bir kanal tesis edilebilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde Türkiye- ABD ilişkilerinde sürekliliğin esas olduğu vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

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