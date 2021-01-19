19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sınırda yakalanan DHKP/C'li tutuklandı

Sınırda yakalanan DHKP/C'li tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isterken 'de yakalanan DHKP-C üyesi tutuklandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklan terörist M.Ö cezaevine gönderildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 19.01.2021
ABONE OL
Sınırda yakalanan DHKP/C'li tutuklandı

Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından geçen hafta Yenikadın Köyü yakınlarında gözaltına alınan ve terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli M.Ö'nün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gençleri PKKya katılmak için kandıran terörist için 15 yıl hapis istendi GENÇLERİ PKK'YA KATILMAK İÇİN KANDIRAN TERÖRİST İÇİN 15 YIL HAPİS İSTENDİ
Son dakika: FETÖye sahte kimlik DHKP-Cden! Sözde Bağdat ver Erbil sorumluları Emniyette itiraf etti SON DAKİKA: FETÖ'YE SAHTE KİMLİK DHKP-C'DEN! SÖZDE BAĞDAT VER ERBİL SORUMLULARI EMNİYET'TE İTİRAF ETTİ
CHPnin içine PKK FETÖ ve DHKP-C kaçmış! Parti Türkiye için bir milli güvenlik sorunu haline geldi CHP'NİN İÇİNE PKK FETÖ VE DHKP-C KAÇMIŞ! "PARTİ TÜRKİYE İÇİN BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA