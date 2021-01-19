Sınırda yakalanan DHKP/C'li tutuklandı
Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalanan DHKP-C üyesi terörist tutuklandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklan terörist M.Ö cezaevine gönderildi.
GÜNDEM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından geçen hafta Yenikadın Köyü yakınlarında gözaltına alınan ve terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli M.Ö'nün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.