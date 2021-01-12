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Son dakika: FETÖ'ye sahte kimlik DHKP-C'den! Sözde Bağdat ver Erbil sorumluları Emniyet'te itiraf etti

Son dakika haberine göre ’ya kaçmak isterken ’da yakalanıp ’ye iade edilen FETÖ firarilerinin verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. FETÖ'nün bir diğer terör örgütü DHKP-C ile işbirliği de deşifre edildi. Güre ve Fidan Irak’taki FETÖ üyelerini ’ya göndermeye çalışıyordu. ve Polonya’da sahte Avrupa kimliği yapanlarla irtibat kurdular. Bağlantıyı DHKP-C terör örgütü sağladı. A Haber muhabiri canlı yayında detayları anlattı.

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Son dakika: FETÖ'ye sahte kimlik DHKP-C'den! Sözde Bağdat ver Erbil sorumluları Emniyet'te itiraf etti

FETÖ'nün sözde , de sözde sorumlusuydu. 'ya kaçmaya çalışıyorlardı. , Polonya sınırında yakalandılar. 6 Ocak'ta 'ye iade edildiler. İfadeleri ortaya çıktı. Firari örgüt üyelerinin diğer terör örgütlerinden yardım aldıkları anlaşıldı.

Güre ve Fidan Irak'taki FETÖ üyelerini 'ya göndermeye çalışıyordu. ve Polonya'da sahte Avrupa kimliği yapanlarla irtibat kurdular. Bağlantıyı DHKP-C terör örgütü sağladı.

UKRAYNA'DA PROPAGANDA YAPACAKLARDI
Her iki ismin Irak sınırındaki kaçakçılarla da iletişimi tespit edildi. Sınır geçişi için kaçakçılardan para karşılığında yardım aldıkları anlaşıldı. FETÖ üyeleri Ukrayna'da sosyal medya üzerinden propaganda yapmaları yönünde talimat aldıklarını da itiraf etti.

BM'YE GÖRÜNTÜ GÖNDERDİLER
Propaganda görüntüleri de dezenformasyon amacıyla komisyonlarına gönderildi. FETÖ üyeleri, Irak yapılanmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Örgüt tarafından Irak kuzey ve güney olmak üzere iki bölgeye ayrıldı. Kuzey, Erbil, ve , Güney ise ve Bağdat'tan oluşuyor.
Bu kentlerin her birinden sorumlu örgüt üyeleri bulunuyor.

TUTUKLANDILAR
Ancak Türkiye ve Irak arasındaki yakın ilişki, örgütü bunaltmış durumda. Bu kapsamda Irak'taki FETÖ üyeleri Avrupa'ya kaçmanın yollarını arıyor.

Salih Fidan ve Samet Güre "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Son dakika: FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumluları yakalandı ve Türkiye'ye getirildi SON DAKİKA: FETÖ'NÜN BAĞDAT VE ERBİL SORUMLULARI YAKALANDI VE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ



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