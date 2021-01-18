Son dakika: Financial Times Türkiye'nin Afrika'da yükselen gücünü yazdı

Ankara'nın, Senegal'de olimpiyat havuzu, Somali'de en büyük askeri tesisi ve Cibuti'de büyük bir cami gibi Afrika'daki büyük altyapı anlaşmalarına ve sözleşmelerine odaklanmasının, kıtaya verdiği ekonomik ve jeopolitik önemi gösterdiği kaydedildi.

Türkiye'nin Kuzey Afrika'da Libya'daki Birleşmiş Milletler destekli yönetime askeri destek sağladığına dikkat çekilen yazıda, "Bir yıl önce etkili bir Senegal sivil toplum kuruluşu tarafından yılın kişisi seçilen Erdoğan, Senegal'i ziyaret etti ve bu eski sömürge gücü Fransa'yı kızdırdı." ifadesine yer verildi.