17 Ocak 2021, Pazar
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Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem

Son dakika haberleri... Elazığ'da meydana gelen hakkında açıklama yapan AFAD, büyüklüğü 4,1 olarak açıkladı. AFAD yaptığı açıklamasında Elazığ depreminin 17.14 km derinlikte olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklama yapan AFAD, Elazığ depreminin 17.14 km derinlikte olduğunu belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ merkezde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin, 17 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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