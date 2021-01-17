Son anket sonuçlarına göre oy oranı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4'e katladı



Muhalefetin üzerinde sörf yaptığı, hatta bazı sivil toplum örgütlerinin de kara bir tablo sunmak için canhıraş çabaladığı korona meselesinde bu gerçek çok daha net görünüyor. Araştırmada "Acaba korona süreci nasıl yönetildi?" sorusunun cevabı aranmış.