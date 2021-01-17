17 Ocak 2021, Pazar
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Son anket sonuçlarına göre oy oranı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4'e katladı

Son dakika haberine göre; Sabah Gazetesi yazarlarından , bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yapılan son anketlere göre oy oranlarını yazdı. Başkan Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak tercih edenlerin oranı yüzde 42,9 çıkarken; bu oran lideri , lideri ve 'ın toplamından fazla oldu.

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Giriş Tarihi: 17.01.2021
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Son anket sonuçlarına göre oy oranı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4'e katladı

Araştırmaları Grubu ile ortaklığında gerçekleştirilen "Türkiye Eğilimleri Araştırması"nın verileri bir süre önce açıklandı.

Koronadan doğal felaketlere onlarca sorunun yaşandığı 2020 yılı geride kalırken, yılın bu son araştırması hükümetten daha çok muhalefet cephesi için derslerle dolu.


Muhalefetin üzerinde sörf yaptığı, hatta bazı sivil toplum örgütlerinin de kara bir tablo sunmak için canhıraş çabaladığı korona meselesinde bu gerçek çok daha net görünüyor. Araştırmada "Acaba korona süreci nasıl yönetildi?" sorusunun cevabı aranmış.


Katılımcıların yüzde 59.2'si, Kovid-19 nedeniyle hükümetin açıkladığı destek paketlerini başarılı buluyor. Önemli bir oran. Ama en önemlisi, halkın genel olarak hükümet politikalarını başarılı bulması... Oranı yüzde 57.7


'nın korona verilerini de yüzde 55 oranında doğru buluyor.


Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. koordinasyonunda yapılan araştırmada vatandaşa, cumhurbaşkanı adayı olarak da kimi tercih ettikleri sorulmuş. Sadece ilk dört ismi verelim:


Başkan Erdoğan 42.9, Demirtaş 10, Kılıçdaroğlu 9.7, Akşener 9.2... Burada enteresan olan ve liderlerinin Demirtaş'ın bile gerisine düşmeleri.

Başkan Erdoğan ile üç siyasi aktör arasındaki fark da inanılmaz, tam 4 katı. Üçünün toplamı bile yetmiyor. Bu sonuç milletin, "kutuplaştırıcı" ve "ötekileştirici" dil kullanan siyasetçilere nasıl baktığının cevabıdır.

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