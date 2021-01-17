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Gelecek Partisi'nde kadına şiddet skandalı: İl Başkanı tutuklandı

Son dakika haberi... Ardahan İl Başkanı şiddet uyguladığı eşinin burnunu kırdı. Celil Toprak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Gelecek Partisi'nde kadına şiddet skandalı: İl Başkanı tutuklandı

Eşi tarafından darp edilen ifadesinde eşi 'ın sürekli eve geç ve alkollü gelmesinden dolayı tartıştırma yaşadıkların, bu sırada eşinin kendisine yumruk ve tekmelerle darp ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduğunu, daha öncede benzer şekilde darp uyguladığını ifade etti.

TUTUKLANDI

Eşi tarafından darp edilen Züleyha Toprak'ın sağlık raporunda burununda çoklu kırık tespit edildi. Eşine darp uygulayan Ardahan İl Başkanı Celil Toprak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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