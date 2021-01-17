Gelecek Partisi'nde kadına şiddet skandalı: İl Başkanı tutuklandı

Eşi tarafından darp edilen Züleyha Toprak ifadesinde eşi Celil Toprak'ın sürekli eve geç ve alkollü gelmesinden dolayı tartıştırma yaşadıkların, bu sırada eşinin kendisine yumruk ve tekmelerle darp ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduğunu, daha öncede benzer şekilde darp uyguladığını ifade etti.