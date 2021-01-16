16 Ocak 2021, Cumartesi
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Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi

, 'nde yapıldığını bildirdi. Öte yandan MSB açıklamasında eğitimlere Kara ve komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Amfibi Görev Grup Komutanlığınca amfibi harekatın tüm safhalarını içeren eğitimlerin Ege Denizi'nde icra edildiği, eğitimlere Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.

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