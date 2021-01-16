Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri yapıldığını bildirdi. Öte yandan MSB açıklamasında eğitimlere Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Amfibi Görev Grup Komutanlığınca amfibi harekatın tüm safhalarını içeren eğitimlerin Ege Denizi'nde icra edildiği, eğitimlere Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.