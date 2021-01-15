Son dakika | Sultanahmet ve Suruç saldırılarının planlayıcısı olan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

DEAŞ'ın Suruç ve Sultanahmet'teki terör saldırıları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı "Abu Bera" kod adlı Mahir El Aggal ile faaliyet gösterdiği tespit edilen Azzo Halaf Süleyman El Aggal, 12 Ocak'taki operasyonda gözaltına alınmıştı.