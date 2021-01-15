Son dakika: CHP'de İngiliz çatlağı! Kılıçdaroğlu'na şok: Mehmet Hasan Eken istifa etti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde kritik bir istifa yaşandı. Danışmanlık görevinden istifa eden Ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken'in Ali Babacan'a yakın olduğu biliniyordu. Dikkat çeken bir diğer hususta Eken'in The University of Exeter'de yüksek lisans yapması. İngiliz istihbarat servislerinin yurt dışı görevlere gönderilecek ajanlarının büyük bir bölümünün bu üniversitede eğitim gördüğü bilinir.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden kritik bir istifa haberi geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Eken Twitter'da şu ifadeleri kullandı: "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Başdanışmanlığı görevimden istifa ettim. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."
4 AY ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANLIĞINA ATANMIŞTI
Eken 9 Ekim 2020'de, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Ana Muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun teveccühleriyle Genel Başkan Baş Danışmanı olarak gorevlendirildim. Allah utandırmasın. Teşekkür ederim. @kilicdarogluk @herkesicinCHP" ifadesini kullanmıştı.
BABACAN'A YAKIN
4 ay önce göreve başlayan ve DEVA Partisi Kurucu Genel Başkanı Ali Babacan'a yakınlığıyla bilinen Eken'in bu kararı niye aldığıysa henüz bilinmiyor.
İNGİLİZ İSTİHBARAT YUVASIYLA DA DİRSEK TEMASI VAR
Eken 4 ay önce Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevine getirilmişti. Dikkat çeken bir diğer hususta Eken'in The University of Exeter'de yüksek lisans yapması. İngiltere'de bulunan üniversiteden Fehmi Koru, Abdullah Gül, eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi isimlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştı. Öte yandan İngiliz istihbarat servislerinin yurt dışı görevlere gönderilecek ajanlarının büyük bir bölümün��n bu üniversitede eğitim gördüğü bilinir.
PROF. DR. MEHMET HASAN EKEN KİMDİR?
Mardin-Derik 1965 doğumlu olan Eken 1987 yılında İktisat Lisansı (Anadolu Üniversitesi), 1992 yılında Finans alanında yüksek lisans (The University of Exeter, İngiltere) diplomalarını alarak 1999 yılında Bankacılık Doktora (Marmara Üniversitesi) çalışmalarını tamamladı. Geçmişte farklı üniversitelerde finans, bankacılık ve sermaye piyasaları alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermenin yanı sıra dört farklı üniversitede kırktan fazla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tez yönetti.
Eken'in Türkiye'de yayımlanmış dört bilimsel kitabı, değişik dergilerde İngilizce ve Türkçe yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalelerinin yanı sıra beş edebi eseri de bulunmaktadır.