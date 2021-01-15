15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP'de İngiliz çatlağı! Kılıçdaroğlu'na şok: Mehmet Hasan Eken istifa etti

Son dakika: CHP'de İngiliz çatlağı! Kılıçdaroğlu'na şok: Mehmet Hasan Eken istifa etti

Kemal ’nun ekibinde kritik bir istifa yaşandı. Danışmanlık görevinden istifa eden Ekonomist Prof. Dr. 'in Ali Babacan'a yakın olduğu biliniyordu. Dikkat çeken bir diğer hususta Eken'in 'de yüksek lisans yapması. İngiliz istihbarat servislerinin yurt dışı görevlere gönderilecek ajanlarının büyük bir bölümünün bu üniversitede eğitim gördüğü bilinir.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
ABONE OL
Son dakika: CHP'de İngiliz çatlağı! Kılıçdaroğlu'na şok: Mehmet Hasan Eken istifa etti

'nden kritik bir istifa haberi geldi. CHP Genel Başkanı Kemal 'nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Eken Twitter'da şu ifadeleri kullandı: "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Başdanışmanlığı görevimden istifa ettim. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."




4 AY ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANLIĞINA ATANMIŞTI
Eken 9 Ekim 2020'de, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Ana Muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun teveccühleriyle Genel Başkan Baş Danışmanı olarak gorevlendirildim. Allah utandırmasın. Teşekkür ederim. @kilicdarogluk @herkesicinCHP" ifadesini kullanmıştı.

BABACAN'A YAKIN
4 ay önce göreve başlayan ve DEVA Partisi Kurucu Genel Başkanı Ali Babacan'a yakınlığıyla bilinen Eken'in bu kararı niye aldığıysa henüz bilinmiyor.



İNGİLİZ İSTİHBARAT YUVASIYLA DA DİRSEK TEMASI VAR
Eken 4 ay önce Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevine getirilmişti. Dikkat çeken bir diğer hususta Eken'in 'de yüksek lisans yapması. 'de bulunan üniversiteden Fehmi Koru, Abdullah Gül, eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi isimlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştı. Öte yandan İngiliz istihbarat servislerinin yurt dışı görevlere gönderilecek ajanlarının büyük bir bölümün��n bu üniversitede eğitim gördüğü bilinir.

PROF. DR. MEHMET HASAN EKEN KİMDİR?
- 1965 doğumlu olan Eken 1987 yılında İktisat Lisansı (), 1992 yılında Finans alanında yüksek lisans (The University of Exeter, İngiltere) diplomalarını alarak 1999 yılında Bankacılık Doktora () çalışmalarını tamamladı. Geçmişte farklı üniversitelerde finans, bankacılık ve sermaye piyasaları alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermenin yanı sıra dört farklı üniversitede kırktan fazla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tez yönetti.

Eken'in 'de yayımlanmış dört bilimsel kitabı, değişik dergilerde İngilizce ve Türkçe yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalelerinin yanı sıra beş edebi eseri de bulunmaktadır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'de kritik istifa! Başdanışman Mehmet Hasan Eken istifa etti CHP'DE KRİTİK İSTİFA! BAŞDANIŞMAN MEHMET HASAN EKEN İSTİFA ETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA