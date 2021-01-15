Son dakika: CHP'de İngiliz çatlağı! Kılıçdaroğlu'na şok: Mehmet Hasan Eken istifa etti







İNGİLİZ İSTİHBARAT YUVASIYLA DA DİRSEK TEMASI VAR

Eken 4 ay önce Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevine getirilmişti. Dikkat çeken bir diğer hususta Eken'in The University of Exeter'de yüksek lisans yapması. İngiltere'de bulunan üniversiteden Fehmi Koru, Abdullah Gül, eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi isimlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştı. Öte yandan İngiliz istihbarat servislerinin yurt dışı görevlere gönderilecek ajanlarının büyük bir bölümün��n bu üniversitede eğitim gördüğü bilinir.