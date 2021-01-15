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Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş PKK açıklaması: O 52 kişiyi de kurtaracağız

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı : "PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız." dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş PKK açıklaması: O 52 kişiyi de kurtaracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye-Etiyopya 8. Dönem Karma Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu, "PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız. Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında" diye konuştu.

Soylu ayrıca "Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı değişim ve gelişim tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Yerli ve millilik alelade bir söylem değildir, bu ülkenin bu milletin Türkiye'nin 21. yüzyıl stratejisidir" dedi.

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