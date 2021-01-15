İstanbul'a kar yağmaya devam edecek mi? İstanbul'a kaç gün daha kar yağacak? Flaş İstanbul açıklaması

PAZAR GÜNÜ ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

İstanbul pazar günü ise son dönemde gördüğü en yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kalacak.

İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'daki kar yağışı öğle saatlerinden itibaren kesilecek. Cumartesi akşamı önce sulu kar var. Pazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde; Kocaeli, Sakarya tarafında sulu kar ve dağlarda ise kar var. Yağışın az olduğu Trakya bölümünde de don etkili olacak. Bölgede cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar bekleniyor.