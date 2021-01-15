Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri Atatürk'ün sözüyle paylaştı
Mehmetçik Suriye'de çalışmalarına ve yardımlarına ara vermeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözlerini paylaşarak, Barış Pınarı bölgesindeki görüntüleri yayınladı.
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Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesindeki çalışmalara yer verilen görüntüleri Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle paylaştı.
Türk askeri terörden temizlediği bölgelerde çalışmalarına devam ederken, çocukları ve kadınları sevindirmeyi de ihmal etmiyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize ülkemizin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor.