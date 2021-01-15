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CHP'de istifa depremi! 4 ay önce Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığına atanmıştı

Genel Başkanı ’nun ekibinde kritik bir istifa yaşandı. Danışmanlık görevinden istifa eden Ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken'in 'a yakın olduğu biliniyordu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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CHP'de istifa depremi! 4 ay önce Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığına atanmıştı

Genel Başkanı Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Eken, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Başdanışmanlığı gorevimden istifa ettim. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerini kullandı.

4 AY ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANLIĞINA ATANMIŞTI

Eken 9 Ekim 2020'de, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Ana Muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun teveccühleriyle Genel Başkan Baş Danışmanı olarak gorevlendirildim. Allah utandırmasın. Teşekkür ederim. @kilicdarogluk @herkesicinCHP" ifadesini kullanmıştı.

BABACAN'A YAKIN

4 ay önce göreve başlayan ve Kurucu Genel Başkanı 'a yakınlığıyla bilinen Eken'in bu kararı niye aldığıysa henüz bilinmiyor.

EKEN'İN İNGİLİZ İSTİHBARAT YUVASIYLA DA DİRSEK TEMASI VAR

Eken 4 ay önce Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevine getirilmişti. Dikkat çeken bir diğer husuta Eken'in 'de yüksek lisans yapması. 'de bulunan üniversiteden , Abdullah Gül, eski Ekonomi ve Maliye Bakanı gibi isimlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştı. Öte yandan İngiliz istihbarat servislerinin yurt dışı görevlere gönderilecek ajanlarının büyük bir bölümünün bu üniversitede eğitim gördüğü bilinir.

"İSTİFALARIN ARKASI GELECEK"

Gelen iddialara göre, bunun sadece Eken'le sınırlı kalmayacağı ve CHP içerisinde önemli isimlerin de istifa edeceği konuşuluyor.

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