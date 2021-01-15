15 Ocak 2021, Cuma
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İstanbul'da yeni dönem! Çatı ve zemin suları yer altında oluşturulacak sarnıçta toplanacak

'da imar yönetmeliğinde yeni bir dönem başlıyor. Taslağa göre 1000 metrekarenin üzerindeki parsellerde, alışveriş merkezi ve inşaat alanı 5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda binaları zemin suyundan korumak için çatı ve zemin sularının yer altında oluşturulacak sarnıçta toplanması zorunlu hale getirildi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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İstanbul'da yeni dönem! Çatı ve zemin suları yer altında oluşturulacak sarnıçta toplanacak

() Meclisi ocak ayı ikinci oturumu dün 'nde yapıldı.

Meclis 1. Başkanvekili başkanlığındaki toplantıda da ele alındı.

Taslağa göre 1000 metrekarenin üzerindeki parsellerde, kamu yapılarında, alışveriş merkezi ve inşaat alanı 5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda binaları zemin suyundan korumak, bahçe sulamak, oto yıkama, tuvalet rezervuarları vb. işlerde kullanılmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak, çatı ve zemin sularının yer altında oluşturulacak sarnıçta toplanması zorunlu hale getirildi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL

AK Parti Grup Başkanvekili , "Bu düzenlemenin hem çağın şehir tasavvuru açısından çok anlamlı olduğunu hem de çevresel bilinç açısından çok önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

İBB Meclisi CHP Meclis Üyesi da alınan kararın, 'nın onayı sonrası 'de yayınlanarak yürürlüğe gireceğini bildirdi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile ortak raporu Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi.

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