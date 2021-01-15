İstanbul'da yeni dönem! Çatı ve zemin suları yer altında oluşturulacak sarnıçta toplanacak

OY BİRLİĞİYLE KABUL

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Bu düzenlemenin hem çağın şehir tasavvuru açısından çok anlamlı olduğunu hem de çevresel bilinç açısından çok önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.