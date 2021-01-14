Şehit kaymakam Safitürk’ün ağabeyinden şok iddia: Kardeşimi emniyet amiri öldürdü

Derik'te kaymakamın sorumlu olduğu sığınmacılar kampı vardı. 15 bin kişilik, 3 aylık gelmiş parası vardı. Bu paranın ortadan kaybedilme olayı vardı. Kaymakam rahmetli bu parayı mutlaka birilerinin kaybeden kişilerin ki bunlar bellidir yedirmemek için uğraştı. Bu kişiler kaymakamı bu paranın takipçisi olması sebebiyle mutlaka öldürtmek istediklerinden dolayı emniyet amirinin bu para bağlantısının da içinde olduğu, bu parayı da götürenlerin ciddi anlamda makam ve para peşinde oldukları, rahmetlinin şehit edilişinde menfaati olan kişilerinde yani bunların vali tarafından daire başkanı yaptırıldıkları vasıfsız kişiler var. Kaybedilmesinde katkısı olan kişilerin Vali Mustafa Yaman tarafından kayyum atanmış olduğu belediyede daire başkanları olarak görevlendirilmeleri vardır. Kendisinin sağlık sektöründe yapmış olduğu yazışmalarda kendisine yardımcı olan o gün bugün başhekimlik yapan doktor bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

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