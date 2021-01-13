13 Ocak 2021, Çarşamba
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Başkan Erdoğan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Başkan , 'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı 'ı, vefatının 9'uncu yılında yad etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Başkan Erdoğan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Başkan Erdoğan, yeni katıldığı Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesine birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Rauf Denktaş'ı unutmayacağız. Vefatının dokuzuncu yılında 2004 yılından bir fotoğraf karesiyle, Rauf Bey'i rahmetle yad ediyorum..."

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