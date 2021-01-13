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Başkan Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk'e ziyareti | Karamollaoğlu: Arzu ettiğimiz bir şey önemsiyoruz

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Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Başkan Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk'e ziyareti | Karamollaoğlu: Arzu ettiğimiz bir şey önemsiyoruz

Başkan , 'ün ve 'nin öncü ismi 'e 7 Ocak'ta sürpriz bir ziyarette bulunmuştu.

Başkan Erdoğan, bu ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde; yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani yalnızlığı hissetmememiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

İLK KEZ KONUŞTU

Saadet Partisi lideri , bu ziyarete ilişkin ilk kez konuştu. Saadet Partisine yakın TV 5 yayınına katılan Karamollaoğlu, bunun istedikleri bir şey olduğunu söyledi.

"ZİYARETİ ÖNEMSİYORUM"

Kendisine yöneltilen "Bu ziyareti nasıl değerlendiriyoruz?" sorusuna Karamollaoğlu, "Bizim prensip itibariyle Türk siyasetinin rayına oturabilmesi için ilk yapılması icap eden iş siyasetçilerin birbirleriyle konuşabilmeleridir. Cumhurbaşkanı'nın da Oğuzhan Asiltürk'ü, bizim Yüksek İstişare Kurulu başkanımızı ziyaret etmesini bu yönüyle önemsiyorum.

"ARZU ETTİĞİMİZ BİR KONUYDU"

Tayyip Bey'in yakından tanıdığı, yıllarca birlikte siyaset yaptıkları, benim de siyasette beraberce bulunduğumuz bir kişiye (Oğuzhan Asiltürk) Cumhurbaşkanı'nın ziyarette bulunması gayet tabi bir şey ve bizim aslında arzu ettiğimiz bir konu" şeklinde cevap verdi.

İTTİFAK SORULDU

Karamollaoğlu, ittifaklara ilişkin soruya ise "Cumhurbaşkanının başka partilere elini uzatırken, aynı zamanda kendi içinde birliği beraberliği muhafaza edecek bir noktaya da ihtiyacı olduğunu gösteriyor." dedi.

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