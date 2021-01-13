Başkan Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk'e ziyareti | Karamollaoğlu: Arzu ettiğimiz bir şey önemsiyoruz

Başkan Erdoğan, bu ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde; yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani yalnızlığı hissetmememiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.