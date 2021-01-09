Başkan Erdoğan'ın Oğuzhan Asıltürk ziyareti ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Kamuoyu araştırmacısı ihsan Aktaş'ın açıklamaları:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Canan Kaftancıoğlu ile ilgili sözleri var olan bir durumun tanımlaması gibi oldu. Canan Kaftancıoğlu il başkanı olduğundan beri PKK ve terör örgütleri ile ilgili sosyal medyada beyanatlar verdi ve bundan da kaçınmadı.