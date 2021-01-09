Başkan Erdoğan'ın Oğuzhan Asıltürk ziyareti ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün cuma namazı çıkışı soruları cevaplandıran Başkan Erdoğan Oğuzhan Asiltürk ziyareti ile ilgili, "Oğuzhan Asıltürk, bizim büyüğümüzdür. Hem nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde artık bu bir seçim ittifakı mı olur? Geleceğe yönelik bir terörle mücadelede örneğin bizim yanımızda olunması lazım. Bu noktada milletimiz için verdiğimiz mücadelede bizim yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bu açıdan bu görüşmeleri yapmayı bundan sonra da planlıyorum" dedi. Bu önemli gelişmeyi A Haber canlı yayına bağlanan gazeteci Metin Özkan ve kamuoyu araştırmacısı ihsan Aktaş değerlendirdi.
Kamuoyu araştırmacısı ihsan Aktaş'ın açıklamaları:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Canan Kaftancıoğlu ile ilgili sözleri var olan bir durumun tanımlaması gibi oldu. Canan Kaftancıoğlu il başkanı olduğundan beri PKK ve terör örgütleri ile ilgili sosyal medyada beyanatlar verdi ve bundan da kaçınmadı.
CHP içerisinde geniş bir yelpaze var. Marjinaller, Atatürkçüler, sahte Atatürkçüler ya da terör örgütüne yakın olanlar var. Bu açıklamalardan sonra daha çok tartışmalar olacaktır.
Oğuzhan Asıltürk, gençliğinden beri Türk siyasetinde etkili olmuştur. Bakanlık yapmış ve Necmettin Erbakan'ın yanında sıkı şekilde durmuş bir isimdir. Türk siyasetinde etkisi halen devam eden bir isimdir.
Saadet Partisi daha çok ittifakta Millet İttifakı'nın yanında yer alıyor. İleriye dönük önemli bir görüşmedir. Nihayetinde partiyi de etkileyebilir ve bir yumuşama çabası da olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumun tüm kesimleriyle iletişim kurma kabiliyeti olan bir lider. Bu görüşmeleri yapabilir.
CHP'nin toplumu germek ve kutuplaştırmak için bütün işleri kendileri yapıyor ve suçu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine atıyor. Şu on yılda geriye baktığımızda toplumu geren cümleleri kim ortaya koymuş net şekilde görünüyor bunu CHP yapıyor tüm meselelerde.
Bu ziyaretler devam edecek Cumhurbaşkanı bunun sinyalini verdi. Bu ziyaretlerle CHP'nin suçu Cumhur İttifakı'na atma eyleminin önüne geçilecek.
CHP artık oy kaybeden bir parti. Yüzde 22 ve 23'lere kadar geriledi. Sürekli olarak ittifakların peşinde koşarak bunu kapatmanın peşindeler. Bu girişimlerin önüne geçmek için de yapılabilir bu da gayet sağlıklıdır."
Gazeteci Metin Özkan'ın açıklamaları:
"Canan Kaftancıoğlu bana göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eş Başkanıdır"dır. CHP ve HDP arasındaki bütünleşmeyi ve birleşmeyi sağlayan isimdir ve o ne derse o yapılıyor.
Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişine baktığınız zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan bir eylemin içerisinde olmasına şaşırmamak lazım. CHP içine giren HDP'liler nedeniyle kendi partisi içerisinde azınlık olarak kaldı.
CHP siyaseten tükenmişlik sendromu yaşadığı için siyaset üretemediği için sadece iftira atıp sonra da suçu başkasına atarak 'Biz bir şey yapmadık.' Mesajı vermenin peşindeler.
Bu önemli ziyareti bile kendi çerçevelerinden değerlendirip "AK Parti'yi nasıl böleriz" diye olaya bakıyorlar. Gayet mantıksız uçuk kaçık yalanları piyasaya pompalıyorlar."