12 Ocak 2021, Salı
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TEM'de feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

Son dakika haberine göre, Esenyurt'ta yönünde bir TIR'ın da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 12 aracın birbirine girdiği kaza sonrası trafik kilitlendi.

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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TEM'de feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

İstanbul otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

TEM'de feci kaza! Trafik durma noktasına geldi TEM'DE FECİ KAZA! TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ispartakule mevkisi Ankara istikameti üzerinde yabancı uyruklu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ederken otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

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