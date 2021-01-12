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TEM'de feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

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Giriş: 12.01.2021 09:00
Güncelleme:12.01.2021 09:04
Son dakika haberine göre, TEM Esenyurt'ta Mahmutbey yönünde bir TIR'ın da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 12 aracın birbirine girdiği kaza sonrası trafik kilitlendi.

İstanbul TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ispartakule mevkisi Ankara istikameti üzerinde yabancı uyruklu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ederken otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

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