Prens Selman'dan PKK'ya destek! TSK hakkında kara propaganda

ELİ KANLI KATİLLER TÜRKİYE'Yİ SAVAŞI TERCİH ETMEKLE SUÇLUYOR!

Ellerinde sadece silahları ve özgür Kürdistan hayalleri var." PKK sözcüsü programda şu ifadeleri kullandı: " 40 yıldan bu yana süren çatışmalarda Türkiye ile defalarca ateşkes girişimleri oldu. Ancak Türkler barışçıl ve siyasi bir çözüm yerine savaşı tercih ediyorlar. Bizi bu mücadeleden vazgeçirmezler."