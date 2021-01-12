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İstanbul merkezli 33 ilde dev FETÖ operasyonu: 100'ün üzerinde gözaltı var
Son dakika haberleri... İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 33 ilde eş zamanlı Operasyon düzenlendi. “Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında yüzden fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.