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İstanbul merkezli 33 ilde dev FETÖ operasyonu: 100'ün üzerinde gözaltı var

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Giriş: 12.01.2021 04:17
Son dakika haberleri... İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 33 ilde eş zamanlı Operasyon düzenlendi. “Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında yüzden fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
İstanbul merkezli 33 ilde dev FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 33 ilde dev FETÖ operasyonu
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