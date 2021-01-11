Dolandırıcılar 'devlet desteği' mesajıyla milyonların kredi kartı bilgilerini çaldı

Benden de rehberimdeki herkese mesaj gitti. Telefonun ışığı sönmüyor, çalışmıyor çok ağırlaştı telefon. Daha sonra arkadaşlarım beni aramaya başladı, onlar mesaj attığımı söyledi. Ben o zaman anladım durumu. Herkese dikkate almamaları için mesaj attım. Daha önce bir arkadaşımın hesabından 5 bin lira çekmişler. Korkuyor insan. Karakola gidip suç duyurusunda bulunacağım. Telefonuma da format attıracağım." dedi.