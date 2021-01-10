Son dakika: Kayserispor'un yeni hocası Dan Petrescu şehre geldi
Son dakika haberleri... Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu Kayseri'ye geldi. Petrescu, Süper Lig'in 19. haftasında takımının başında olacak.
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Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu Kayseri'ye geldi.
TOKGÖZ AÇIKLAMIŞTI
Hes Kablo Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Dan Petrescu'nun Yeni Malatyaspor maçında takımın başında yer alamayacağını söyledi.
Tokgöz, Ailesi ile birlikte Dubai'de bulunan Rumen teknik direktörün Pazar günü Kayseri'de olacağını ifade etmişti.