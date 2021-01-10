10 Ocak 2021, Pazar
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Son dakika: Kayserispor'un yeni hocası Dan Petrescu şehre geldi

Son dakika haberleri... Hes Kablo 'un yeni teknik direktörü 'ye geldi. Petrescu, Süper Lig'in 19. haftasında takımının başında olacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Son dakika: Kayserispor'un yeni hocası Dan Petrescu şehre geldi

Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu Kayseri'ye geldi.

TOKGÖZ AÇIKLAMIŞTI

Hes Kablo Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Dan Petrescu'nun Yeni Malatyaspor maçında takımın başında yer alamayacağını söyledi.

Tokgöz, Ailesi ile birlikte Dubai'de bulunan Rumen teknik direktörün Pazar günü Kayseri'de olacağını ifade etmişti.

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