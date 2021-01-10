11 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı Bunyod Mukhiddinov İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı Bunyod Mukhiddinov İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul'da terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan uyruklu , 'nda yakalandı. Şüphelinin havalimanına gelerek güvenlik kontrolünden geçip pasaport işlemleri sırasında gözaltına alınması güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
ABONE OL
Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı Bunyod Mukhiddinov İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

'nden alınan bilgiye göre, terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken kaçan Kırgızistan uyruklu Bunyod Mukhiddinov, 06 Ocak günü saat 06.40'ta yurt dışına çıkmak için 'na geldi.

Pasaport işlemleri sırasında Tozhımukammet Karimov sahte kimliğiyle fark edilerek yakalanan , sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA

Şüphelinin havalimanında yakalanarak gözaltına alınma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin havalimanına geldiği, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra pasaport işlemleri sırasında fark edilerek gözaltına alındığı görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA