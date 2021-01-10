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Koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarda skandal! Tüm veriler silindi

İngiliz basınında yer alan haberlerde hükümetinin koronavirüsün üretildiğinin iddia edildiği laboratuvardaki tüm verileri sildiği iddia edildi. Çin Parlamentoları Arası İttifak'ın bir üyesi olan eski Muhafazakar Iain Duncan Smith konuya ilişkin "Çin açıkça kanıtları saklamaya çalışıyor" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarda skandal! Tüm veriler silindi

İngiliz basını, hükümetini koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarla ilgili önemli çevrim içi verileri sildiği iddiasıyla suçladı.

İngiliz basınında koronavirüsün kaynağı olduğu iddia edilen tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili yüzlerce sayfalık verinin silindiği iddia edildi.

Devlet tarafından işletilen (NSFC) tarafından çevrim içi olarak yayınlanan, hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalığın araştırmalarını içeren 300'den fazla çalışmanın ayrıntılarının veritabanından silindiği ileri sürüldü.

Çin Parlamentoları Arası İttifak'ın bir üyesi olan eski Muhafazakar Iain Duncan Smith, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Çin açıkça kanıtları saklamaya çalışıyor" dedi.

Smith aynı zamanda , "Olanlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması hayati önem taşıyor, ancak Çin bunu durdurmak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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