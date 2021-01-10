Koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarda skandal! Tüm veriler silindi

Smith aynı zamanda , "Olanlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması hayati önem taşıyor, ancak Çin bunu durdurmak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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