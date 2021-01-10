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Ağzı bozuk CHP'li başkan belediye Meclis'ini karıştırdı! İP'liler toplantıyı terk etti

'in ilçesinde kendisi ve eşinin heykelini yaptıran, seçimi kazandıktan sonra da oğlunu belediyede genel müdür yaparak büyük tepki toplayan CHP'li Belediye Başkanı , bu defa belediye meclisinde ortalığı karıştırdı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Ağzı bozuk CHP'li başkan belediye Meclis'ini karıştırdı! İP'liler toplantıyı terk etti

2021'in ilk meclis toplantısında belediye arazisi gündeme gelirken AK Partili Meclis Başkanvekili Çağlar, belediye arazisinin kat karşılığı satılmasına karşı olduklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Uygur ise Çağlar'ın döneminde ilçeye kazandırılan arsaları okuması üzerine sinirlenerek "lan" diye hitap etti. Olaya 'nı oluşturan belediye meclis üyeleri de tepki göstererek AK Partili üyelerle birlikte toplantıyı terk etti.

AK Partili Çağlar ise Uygur'a "Lan kelimesini size iade ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Çağlar, "Bir siyasi tutum benimseyen İsmail Uygur'u şiddetle kınıyoruz. Milletin meclis üyelerine karşı 'lanlı lunlu' konuşmak edepsizliktir" dedi.

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