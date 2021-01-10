Ağzı bozuk CHP'li başkan belediye Meclis'ini karıştırdı! İP'liler toplantıyı terk etti

2021'in ilk meclis toplantısında belediye arazisi gündeme gelirken AK Partili Meclis Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, belediye arazisinin kat karşılığı satılmasına karşı olduklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Uygur ise Çağlar'ın AK Parti döneminde ilçeye kazandırılan arsaları okuması üzerine sinirlenerek "lan" diye hitap etti. Olaya Cumhur İttifakı'nı oluşturan İyi Partili belediye meclis üyeleri de tepki göstererek AK Partili üyelerle birlikte toplantıyı terk etti.