Bugün yemek siparişi veriliyor mu? Türkiye'de 9-10 Ocak tarihlerinde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın olduğu günlerde bazı yerler belirli saatlere kadar hizmet verebiliyor. En çok merak edilenlerden biri de, yemek siparişi verilip verilmediği oldu. Yemeksepeti, Banabi ve Getir gibi online firmalardan sipariş vermek isteyen vatandaşlar, bu firmaların hafta sonu çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, bugün yemek siparişi veriliyor mu? 9 Ocak Cumartesi Getir, Yemeksepeti, Banabi çalışıyor mu? İşte cevaplar...

GETİR, BANABİ, YEMEKSEPETİ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Getir, Banabi ve Yemeksepeti gibi online firmalar hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışmaya devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir."