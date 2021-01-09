Detaylar açıklandı! Bugün yemek siparişi veriliyor mu? 9 Ocak Cumartesi Getir, Yemeksepeti, Banabi çalışıyor mu?
Sokağa çıkma yasağında yemek siparişi veriliyor mu? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde yemek siparişi vermek isteyen vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladılar. İçişleri Bakanlığı tarafından online sipariş veren yerler ile ilgli açıklama geldi. Peki, bugün yemek siparişi veriliyor mu? 9 Ocak Cumartesi Getir, Yemeksepeti, Banabi çalışıyor mu? İşte merak edilenler...
Bugün yemek siparişi veriliyor mu? Türkiye'de 9-10 Ocak tarihlerinde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın olduğu günlerde bazı yerler belirli saatlere kadar hizmet verebiliyor. En çok merak edilenlerden biri de, yemek siparişi verilip verilmediği oldu. Yemeksepeti, Banabi ve Getir gibi online firmalardan sipariş vermek isteyen vatandaşlar, bu firmaların hafta sonu çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, bugün yemek siparişi veriliyor mu? 9 Ocak Cumartesi Getir, Yemeksepeti, Banabi çalışıyor mu? İşte cevaplar...
GETİR, BANABİ, YEMEKSEPETİ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?
Getir, Banabi ve Yemeksepeti gibi online firmalar hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışmaya devam edecek.
İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir."
9-10 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre, ikinci bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlaması belirlenen gün ve saatlerinde uygulanmaya devam edecek. Buna göre, 8 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU AÇIK OLAN YERLER
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.
KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 88 milyon 893 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 913 bini, iyileşenlerin sayısı 63 milyon 807 bini geçti.
Vaka sayısı ABD'de 22 milyon 147 bini, Hindistan'da 10 milyon 415 bini, Brezilya'da 7 milyon 961 bini ve Rusya'da 3 milyon 355 bini aştı.
ABD'de yapılan bir araştırma, BioNTech-Pfizer aşısının Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne karşı da etkili olduğunu ortaya koydu.
Fransa, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı.
Kara, hava ve deniz yoluyla ülkeye geleceklere, son 72 saatte alınmış negatif Kovid-19 test sonucu zorunluluğu getiren İngiltere, Moderna'nın geliştirdiği aşının yaygın kullanımını onayladı.
Ülkede son 24 saatte 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedilirken, başkent Londra'da hastanelerin kapasitelerinin aşılmasının önlenmesi için "acil durum" ilan edildi.
İtalya'da bir aşı merkezinde gün sonunda fazla gelen aşıların, sağlık çalışanlarınca kendi yakınlarına yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldı.
AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği aşının Avrupa Birliği (AB) içinde kullanılmasını sağlayacak onay için gelecek hafta başvuru yapabileceği, onayın ocak sonuna kadar çıkabileceği bildirildi.
AB, BioNTech/Pfizer aşısından 300 milyon doz daha alarak toplam doz miktarını 600 milyona yükseltti.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının bir şişesinden 5 yerine 6 doz çıkarılması tavsiyesinde bulundu.
Belçika'da salgına karşı ekimden beri devam eden tedbirlerin en az iki hafta daha uzatılmasına karar verildi.
Belçika federal hükümeti, aşı kampanyasını hızlandırarak, yeterli miktarda doz olması halinde nüfusun yüzde 70'ini yaz sonuna kadar aşılayacak şekilde plan hazırladı.