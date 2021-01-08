Son dakika: Muharrem İnce'den olay yaratan sözler! CHP'de dönen oyunları tek tek açıkladı

İnce, "Muharrem İnce'ye destek verenler partiden ötekileştirildi, dışlandı. Sosyal medyaları takip ediliyor. Belediye meclis üyesi dahi yapılmadılar. Bunlar doğru değil. Geçmişte demokrasi vardı. Şimdi partide demokrasinin zerresi yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor; ne ön seçim var, ne başka türlü kurullar var. Hiçbir kurul işlemiyor. Hiçbir kuralı yok" diye konuştu.

İÇLERİNDEKİ PROVOKATÖRLERE DİKKAT ETSİNLER

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara da değinen İnce, "Öğrencilere sağduyulu bir şekilde, yasalara uyarak protesto hakkını kullanmalarını, içlerindeki provokatörlere dikkat etmelerini tavsiye ederim" dedi.