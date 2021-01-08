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Son dakika: Muharrem İnce'den olay yaratan sözler! CHP'de dönen oyunları tek tek açıkladı

Son dakika haberi...Parti içi demokrasiyi göz ardı eden CHP'den ayrılarak kendi yolunu çizen , kendisine destek veren vekillere baskı uygulandığını ve parti içinde ötekileştirildiğini söyledi. CHP’de kendisine destek veren vekillerin takibe alındığını, sosyal medya hesaplarının incelendiğini ve parti içinde ötekileştirildiğini söyledi. İnce, “CHP’de demokrasinin zerresi yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor. Ne ön seçim var ne başka türlü kurallar. Hiçbir kurul işlemiyor” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: Muharrem İnce'den olay yaratan sözler! CHP'de dönen oyunları tek tek açıkladı

Yeni parti kurma çalışmaları için 'daki evinde ''nin Kurucular Kurulu' üyeleriyle toplantılar gerçekleştiren eski CHP vekili , gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BENİ DESTEKLEYEN CHP'Lİ VEKİLLER TAKİP EDİLİYOR"
CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren İnce, kendisine destek veren vekillerin takibe alındığını, sosyal medya hesaplarının incelendiğini ve parti içinde ötekileştirildiğini kaydetti.

İnce, "'ye destek verenler partiden ötekileştirildi, dışlandı. Sosyal medyaları takip ediliyor. Belediye meclis üyesi dahi yapılmadılar. Bunlar doğru değil. Geçmişte demokrasi vardı. Şimdi partide demokrasinin zerresi yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor; ne ön seçim var, ne başka türlü kurullar var. Hiçbir kurul işlemiyor. Hiçbir kuralı yok" diye konuştu.

İÇLERİNDEKİ PROVOKATÖRLERE DİKKAT ETSİNLER
'ndeki olaylara da değinen İnce, "Öğrencilere sağduyulu bir şekilde, yasalara uyarak protesto hakkını kullanmalarını, içlerindeki provokatörlere dikkat etmelerini tavsiye ederim" dedi.

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