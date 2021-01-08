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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakanlık duyurdu: 2021 LGS yerleştirme çalışmaları başladı

Son dakika haberi... Her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı ile ilgili çalışmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021 LGS yerleştirme süreciyle ilk değerlendirme toplantısının yapıldığı belirtildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakanlık duyurdu: 2021 LGS yerleştirme çalışmaları başladı

'nca (MEB), (LGS) kapsamında 2021 yılı 81 ilde merkezî sınav puanı, sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; MEB Bakan Yardımcısı 'in başkanlığında, 2021 LGS yerleştirme süreciyle ilk değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü , Müdürü , Müdürü , Müdürü , Müdürü , Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve 81 il müdürü katıldı.

Toplantıda süreç ve iyileştirme yapılabilecek alanlarla ilgili genel değerlendirme yapıldı. LGS kapsamında 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeyle ilgili süreç başlatıldı. 2021 yılında, 81 ilde merkezî sınav puanı ve sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışma başlatıldı.

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