Toplantıda süreç ve iyileştirme yapılabilecek alanlarla ilgili genel değerlendirme yapıldı. LGS kapsamında 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeyle ilgili süreç başlatıldı. 2021 yılında, 81 ilde merkezî sınav puanı ve sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışma başlatıldı.

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