Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Dolandırıcılar pes dedirtti!

Zira uçak saatinden 24 saat önce yapılması zorunlu olan PCR testi pozitif çıkan birinin uçuş biletleri iptal oluyor. Çoğu havayolu şirketi düşük ücretlerle değişim sağlasa da özellikle turistler için 10 gün Türkiye'de kalmak büyük bir maliyet anlamına geliyor. Edinilen bilgiye göre yurtdışında önemli toplantıları olan işadamları da garantili PCR testlerini tercih ediyor.